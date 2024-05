Wypadek osobówki i tira na drodze krajowej numer 94 w Olkuszu. Jedna osoba poszkodowana Paweł Mocny

Wypadek osobówki i tira na DK94 w Olkuszu - 07.05.2024 FB: Champion Pomoc Drogowa Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na drodze krajowej numer 94 w Olkuszu doszło we wtorek 7 maja do wypadku z udziałem samochodu osobowego i tira. W efekcie jedna osoba została przewieziona do szpitala. Przez około godzinę jeden pas ruchu w kierunku Śląska był zablokowany.