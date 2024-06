Wypadek w centrum Bochni, na skrzyżowaniu Konstytucji 3 Maja-Solna Góra zderzył się samochód osobowy z busem, jedna osoba ranna

Do wypadku doszło we wtorek 11.06.2024 ok. godz. 12.40 w Bochni na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Solna Góra. Zderzył się tam samochód osobowy oraz bus przewożący pasażerów.

Ucierpiała jedna z osób podróżujących busem. Dwie kolejne osoby uskarżają się na dolegliwości bólowe. Na miejsce przybył drugi zespół ratownictwa medycznego.

Pojazdami podróżowało dziesięć osób, z czego dziewięć w busie. Ruch na skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja, Solna Góra, Regis i Orackiej odbywa się wahadłowo. Obecnie samochód osobowy jest już zepchnięty na pobocze.