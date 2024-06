Potężna ulewa wyrządziła sporo szkód w gminie Lipnica Murowana, najbardziej ucierpiał Rajbrot. Zdjęcia

Nawalny deszcz z gradem wyrządził sporo szkód w gminie Lipnica Murowana, 1.06.2024

W Rajbrocie w wyniku ulewnego deszczu oraz gradu doszło do zalania posesji oraz infrastruktury drogowej. Strażacy ewakuowali też zwierzęta z zalanej stajni. Do akcji ratunkowej zadysponowano 18 strażaków.

Wstępny bilans strat w gminie Lipnica Murowana

- Nie spotkaliśmy się jeszcze z taką intensywnością gradową. W wyższych partiach Rajbrotu opad był szczególnie intensywny i spływające stamtąd masy wody z kamieniami doprowadziły do zatkania kilku przepustów, w tym jednego małego mostu i do wylania wody - relacjonuje Tomasz Gromala, wójt gminy Lipnica Murowana.

Żywioł spowodował uszkodzenie infrastruktury drogowej, m.in. przepustów. Jeszcze w sobotnie popołudnie wójt zadysponował sprzęt do udrożnienia przepływu wody, m.in. koparkę. - Udało się udrożnić, natomiast trzeba będzie dokonać przeglądu infrastruktury na spokojnie, żeby ustalić, co zostało zniszczone, a co jest jeszcze zatkane i co trzeba będzie udrożnić - dodaje Gromala.

Ulewny deszcz zalał jedną z przepompowni na ujęciu wody w Rajbrocie, doszło tam do spalenia silnika.