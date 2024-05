Fatalna wizytówka gminy Bochnia. Tablice przy szlaku Via Regia Antiqua po 20 latach nieczytelne

"W imieniu Mieszkańców Łapczycy, Moszczenicy i Chełmu oraz z uwagi na rozpoczynający się sezon turystyczny zwracam się z prośbą o pilne wyremontowanie tablic informacyjnych stojących przy Via Regia Antiqua stanowiącej część historycznej trasy, tzw. Starej Drogi Królewskiej. Droga ta jest atrakcyjnym miejscem do pieszego i rowerowego wypoczynku zarówno dla Mieszkańców gminy, jak i turystów. Na trasie znajduje się siedem cennych i ciekawych obiektów takich jak: gotycki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy z 1340 r., Grodzisko w Łapczycy, kurhan w Moszczenicy, Galeria Chełm, XVII-wieczny kościół Zakonu Bożogrobców w Chełmie, Muzeum Zakonu Stróżów Bożego Grobu w Chełmie oraz Grodzisko Chełm.

Tymczasem dzisiaj tablice, których zadaniem jest informowanie o tych cennych obiektach, o historii tego miejsca, dziejach tej części historycznej trasy - wyglądają nieestetycznie i niestety straszą. Na części z nich nie widać nadruku. Z jednej z nich odpadła blacha. To piękne miejsce powinno być wizytówką gminy, a dzisiaj takie niestety nie jest. Te tablice wymagają remontu, ponieważ powinniśmy dbać o wizerunek i promocję gminy.

Według mojej wiedzy ich odnowa nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Konstrukcje tablic są w bardzo dobrym stanie. Wystarczy je oczyścić i pomalować zabezpieczając przed korozją oraz oczywiście przygotować nowe, czytelne nadruki.

Bardzo proszę o pilne pochylenie się nad tą sprawą, bo tak jak wyżej wspomniałam, zbliżają się wakacje, sezon turystyczny w pełni i trochę wstyd witać tak gości na historycznej trasie Via Regia Antiqua - części historycznego Szlaku Węgierskiego.

Proszę o pisemną odpowiedź, dlaczego nikt do tej pory nie zadbał o ten fragment promocji gminy. Proszę też o wskazanie terminu wykonania tego remontu."