Bochnia planuje budowę bloku mieszkalnego przy ulicy Karolina, trafią tam lokatorzy z budynków na Plantach Salinarnych

Chodzi o budynki dawnych stajni salinarnych pod numerami Regis 4 i Regis 6. Zgodnie z założeniem lokatorzy tych budynków, a także z obecnej siedziby Straży Miejskiej mają być w najbliższych latach wykwaterowani do nowego bloku planowanego na osiedlu Karolina. Miasto ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę. Złożono również wniosek o dofinansowanie do BGK.

Projekt obejmuje czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, zawierający 21 lokali mieszkalnych, z garażem wbudowanym. Budynek będzie oparty na rzucie dwóch prostokątów połączonych ze sobą głównym trzonem komunikacyjnym. Wzdłuż północnej granicy działki zlokalizowane będą: miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, utwardzone dojście do pomieszczenia śmietnika dla służb odbierających odpady, dojazd-wjazd do garażu naziemnego wbudowanego. Od strony południowej zlokalizowano główne wejście do budynku. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajdą się otwarte miejsca postojowe oraz pas terenu zielonego – skwerek.