Wypadek w Cikowicach. Trzy osoby trafiły do szpitala. Sprawca uciekł, ale policjanci go zatrzymali. Był pijany Paweł Michalczyk

W niedzielny wieczór 2 czerwca w Cikowicach koło Bochni doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jednak policjantom udało się go odnaleźć. Mężczyzna był pijany.