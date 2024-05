Wypadek w Jazowsku niedaleko Łącka. Na drodze wojewódzkiej 969 doszło do zderzenia osobówki i motocykla. Kierowca jednośladu z obrażeniami Joanna Mrozek

Wypadek w Jazowsku w powiecie nowosądeckim. W czwartek 2 maja ok. godz. 15.40 na drodze wojewódzkiej prowadzącej m.in. do Łącka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W akcji wszystkie służby. Na drodze są częściowe utrudnienia.