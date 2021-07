Wypadek w Osieku. Traktor zderzył się z busem. Helikopter LPR zabrał poważnie rannego kierowcę [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Ciągnik rolniczy zderzył się z busem w piątek (30 lipca) ok. godz. 15 na ul. Głównej w Osieku. Poważnie ranny został kierowca traktora, którego do szpitala zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia wydostali kierowcę z pojazdu i udzielili mu pomocy medycznej do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego.