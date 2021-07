Wypadek w Tarnowie podczas prac ziemnych. Mężczyznę przysypanego w wykopie ratowali strażacy [ZDJĘCIA]

Mężczyzna przysypany ziemią w głębokim wykopie przy ul. Dąbrowskiego

Do wypadku doszło obok remontowanej kamienicy znajdującej się na rogu ulicy Dąbrowskiego i Bernardyńskiej w Tarnowie. Od strony tej pierwszej prowadzone są wykopy. Jak wynika z ustaleń policji, prowadzi je właściciel nieruchomości. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn, mężczyzna wpadł do głębokiego wykopu, gdzie przysypała go ziemia.

Na miejsce popędziła na sygnale straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

- Okazało się, że mężczyzna w wykopie jest przysypany od pasa w dół ziemią. Pogotowie ratunkowe już go zaopatrywało Nasze działanie polegały na odkopaniu mężczyzny i pomocy pogotowiu w transporcie do karetki - powiedział "Gazecie Krakowskiej" bryg. Piotr Wróbel, dowódca JRG nr 2 w Tarnowie

Odkopany mężczyzna był przytomny. Został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Z informacji policji wynika, że pacjent ma ciężkie obrażeń kończyn dolnych. Wstępna diagnoza mówi m.in. o złamaniu miednicy.