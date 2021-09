Z Bochni na Litwę trafiły prawie trzy tony darów dla ubogich Polaków na Wileńszczyźnie, akcję kolejny raz zorganizował Stanisław Dębosz

Z Bochni na Wileńszczyznę wyruszyły w sierpniu dwa samochody, jeden zapewniła Polska Spółka Gazownictwa, a drugi - osoba prywatna z Bochni. Szczelnie wypełnione darami pojazdy dotarły najpierw do Lendwarowa, gdzie za pośrednictwem dyrektor polskiej szkoły w Butrymańcach przekazano 40 paczek indywidualnych dla polskich rodzin.

- Dostarczyliśmy wiele potrzebnych w tym trudnym czasie artykułów szkolnych, w tym 40 w pełni wyposażonych plecaków do szkół w Butrymańcach, Podborzu i Rakańcach. W miejscowości Postawki od wielu lat przekazujemy paczki żywnościowe dla trzech rodzin, a na koniec wizyta w Hospicjum w Wilnie, gdzie czeka na nas Siostra Michaela Rak – człowiek o wielkim sercu, gdzie jak zawsze dostarczamy środki sanitarne - relacjonuje Stanisław Dębosz.

Najważniejsze było dla niego fizyczne spotkanie z ludźmi, Polakami na Wileńszczyźnie, i wieczorne rozmowy, którym nie było końca. - Bardzo nam i im brakowało tego kontaktu i rozmów. Końca nie było podziękowaniom dla wszystkich darczyńców.

Wracamy z Wileńszczyzny z ogromnym bagażem – ludzkiej wdzięczności, za to że pamiętamy o Polakach na Wileńszczyźnie, za dobre serce i podzielenie się tym co mamy. Zawsze proszą nas o to by podziękować ludziom którzy mieszkają tak daleko, a jednocześnie są tak im bliscy co też staram się to czynić - dodaje organizator zbiórki.