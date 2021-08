Z Wawelu ruszyła Piesza Pielgrzymka Krakowska. Pątnicy z regionu przez sześć dni będą szli na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

FLESZ - Polacy wrócili do fast foodów

- Słuchajcie, jest dobra wiadomość. Nie będzie padać - zwrócił się na Wawelu do jednej z grup jej duszpasterz, wywołując okrzyk entuzjazmu. - Przez najbliższą godzinę - dodał.

Za ludzi

W piątek rano mimo trwającej pandemii i trudnych warunków pogodowych z Katedry Wawelskiej wyruszyły setki pielgrzymów, którzy w ciągu najbliższych sześciu dni będą pokonywać od 15 do 35 kilometrów. W sumie w tegorocznej 41. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę bierze udział 5 tys. pielgrzymów skupionych wokół ośmiu regionalnych wspólnot i podzielonych na wiele grup. W zależności od miejsca startu i wyznaczonej trasy wspólnoty te pokonają od 150 do 220 kilometrów, by 11 sierpnia razem wejść na Jasną Górę.