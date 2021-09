Zaatakował biuro PiS w Krakowie, bo... ma inne poglądy. Teraz grozi mu więzienie Bartosz Dybała

Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który uszkodził drzwi małopolskiego biura PiS w Krakowie - użył do tego młotka. 35-latkowi przedstawiono zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Swoje zachowanie sprawca tłumaczył "reprezentowaniem odmiennych poglądów politycznych". Mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję.