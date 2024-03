Zabytkowy dwór pod Tarnowem uratowany. Otwarcie Centrum Historii i Sztuki w Koszycach Małych połączone z Jarmarkiem Wielkanocnym

- Później miejsce to podupadło. Zostało zniszczone, a w 2020 roku wybuchł tutaj pożar i wydało się, że nic z tego budynku już nie będzie. Jednak doszliśmy do wniosku, odpowiadając na sugestie mieszkańców, aby to miejsce odbudować, żeby ono powróciło do społeczności Koszyc. Zakres prac był ogromny i bez wsparcia rządowego nie bylibyśmy w stanie tego zrobić – mówił podczas uroczystego otwarcia dworu po remoncie Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów.