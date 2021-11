Zaczęło się testamentem Józefa Szujskiego. Wystawa w Sądeckiej Bibliotece Publicznej [VIDEO]

FLESZ - Bon na kulturę. Do wydania 400 euro!

Zaczęło się od 1797 dzieł wydrukowanych w 2942 tomach, które w 1891 r. przywiózł do Nowego Sącza dr Władysław Szujski realizując tym samym testament swego ojca Józefa - rodowitego tarnowianina, pisarza, naukowca - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i polityka mającego mandat posła do Sejmu Krajowego we Lwowie uzyskany z obwodu Sądeckiego.

Ten księgozbiór, skromny jak na dzisiejsze realia, ale olbrzymi i bardzo cenny w warunkach dziewiętnastowiecznych, okazał się podarkiem bardzo kłopotliwym dla rajców miejskich grodu nad Dunajcem i musiało upłynąć sporo lat zanim stał się zalążkiem biblioteki dostępnej dla wszystkich.