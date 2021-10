Zagłębie Lubin - Cracovia. "Pasy" łatwo się nie poddają, seria meczów bez porażki trwa

Problemy Cracovii z napastnikami

Cracovia ma problemy z napastnikami (Marcos Alvarez i Filip Balaj są kontuzjowani, Rivaldinho nie znalazł się w kadrze meczowej, bo w dniu spotkania zachorował) i trener Michał Probierz wystawił do gry tego, którego zesłał na początku sezonu do drugiej drużyny – Filipa Piszczka. Po raz pierwszy w tym sezonie zagrał od pierwszej minuty, a w ogóle po raz drugi (wcześniej zaliczył śladowy występ w meczu z Bruk-Betem Termalicą). To była jedna z dwóch zmian w porównaniu z ostatnim meczem, Mathiasa Hebo Rasmussena zastąpił Sylwester Lusiusz.

I „Pasy” zaczęły z wysokiego „c”. Popisał się świetną „ruletą” w polu karnym, zgubił trzech obrońców i mocno strzelił, ale Dominik Hładun wyczuł intencje strzelca i zyskiem był tylko rzut rożny. W 7 min po centrze Kamila Pestki niefortunnie interweniował Kamil Kruk, który o mało co nie zaskoczył swojego bramkarza, który wykazał się fenomenalnym instynktem i wybił piłkę.