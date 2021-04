Zakopane. Będzie przebudowa drogi Oswalda Balzera. Powstanie tam nowe skrzyżowanie w rejonie Chłabówki Górnej

Niebawem w Zakopanem powstaną dwa nowe bezkolizyjne skrzyżowania. Jedno z nich – rondo stanie na skrzyżowaniu ulicy Zamoyskiego i Chałubińskiego, a drugiej na drodze do Morskiego Oka – w rejonie Chłabówki Górnej. Miasto Zakopane i powiat tatrzański dostali właśnie dofinansowanie na to zadanie.

Zakopane. Będzie przebudowa drogi Oswalda Balzera

Ponad 2 mln zł będzie kosztowała budowa nowego skrzyżowania na drodze do Morskiego Oka. Chodzi o odcinek drogi Oswalda Balzera prowadzącej w kierunku Morskiego Oka i osiedla Chłabówka Górna. To skrzyżowanie, które od lat stwarzało spory problem zwłaszcza dla mieszkańców Chłabówki, a także dla turystów, którzy nocują w tamtejszych pensjonatach. Stromy podjazd do skrzyżowania z ulicą Oswalda Balzera, na dodatek położenie tej drogi względem szosy w kierunku Morskiego Oka powodowało spore problemy, zwłaszcza w czasie zimy, gdy jezdnia jest śliska. - Udało nam się jednak porozumieć z miastem Zakopanem, do którego należy ulica Chłabówka Górna. Zgodnie z porozumieniem wspólnie przeprowadzimy remont tego odcinka drogi – mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański, który odpowiada z kolei za ulicę Oswalda Balzera.

Zgodnie z projektem przebudowany ma zostać odcinek drogi Oswalda Balzera na długości 300 metrów. - Łuk drogi zostanie zmieniony. Powstaną chodniki, a na samym zakręcie powstanie wysepka oddzielająca pasy ruchu i nowe skrzyżowanie, które ułatwi bezpieczne włączenie się do ruchu na drodze powiatowej – mówi Piotr Bąk. Powstanie nowe skrzyżowanie w rejonie Chłabówki Górnej

Całkowity koszt inwestycji to 2 mln 267 tys. zł. Z tego 1,8 mln zł udało się powiatowi pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych. - Dofinansowanie więc sięga 80 proc. kosztów inwestycji. Natomiast 451 tys. zł jako wkład własny wniesie miasto Zakopane – informuje Piotr Bąk. - Myśmy przygotowywali projekt i kosztorys całego zadania. Jednak starostwo miało możliwość pozyskać na to dofinansowanie 80 proc., a miasto maksymalnie tylko 50 proc. Dlatego weszliśmy w porozumienie i wspólnie przeprowadzimy tą inwestycje – mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Robotami zajmie się powiat tatrzański. To starostwo będzie ogłaszało przetarg na wykonawcę i przeprowadzi cała inwestycję. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, inwestycja powinna rozpocząć się w tym roku. Jesienią 2021 roku powinna ruszyć budowa także drugiego ważnego skrzyżowania w mieście – na zbiegu ulic Chałubińskiego i Zamoyskiego. Obecnie skrzyżowanie stwarza spore problemy dla kierowców. Dlatego ma tam powstać rondo. - Jesteśmy na etapie uzupełniania dokumentacji dla tej inwestycji. Myślę, że uda nam się to zrobić do czerwca, lub lipca – mówi Leszek Dorula. Urząd miasta planuje rozpoczęcie prac budowlanych jesienią. Burmistrz zaznacza, że przy dobrym obrocie spraw uda się zakończyć prace w tym roku. Jeśli nie – wykończenie robót zostanie przełożone na 2022 rok. To nie jedyne ronda, które mają powstać w najbliższym czasie w Zakopanem. Takie skrzyżowania planuje także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na ul. Kasprowicza – drodze wjazdowej do Zakopanego. Ronda mają powstać na Ustupie, a także na Spyrkówce. Nowe skrzyżowania mają pomóc rozładować korki przy wjeździe do miasta pod Giewont. Tym bardziej, gdy nowa droga krajowa S7, nazywana „zakopianką”, zostanie ostatecznie doprowadzona do Nowego Targu.

Budowa zakopianki Rdzawka-Nowy Targ Prace przy budowie nowej zakopianki na odcinku Rdzawka-Nowy Targ idą pełną parą. Obecnie wykonywane są podpory pod nowe wiadukty i mosty w Nowym Targu. W ramach inwestycji na 16-kilometrowym odcinku z Rdzawki do Nowego Targu powstaną cztery węzły drogowe: w Obidowej, Klikuszowej i dwa w Nowym Targu. Projektowana zakopianka zakończy się za Nowym Targiem, niemal na granicy z gminą Szaflary. Wybudowane zostaną 22 obiekty inżynieryjne - mosty, wiadukty, estakady. Wykonawca ma zrobić także drogi obsługujące tereny przyległe, infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, a także kanalizację, odwodnienie, ekrany akustyczne, czy przejścia dla zwierząt przy nowej szosie. Szosa nie będzie trasą ekspresową, ale będzie miała zbliżone do niej parametry. Nowa droga ma powstać do jesieni 2023 roku. Całość inwestycji ma zamknąć się kwotą 880 milionów złotych.

Bon turystyczny - będzie wydłużenie terminu?