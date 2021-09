Zakopane. Jesienią ruszy budowa kolejnego ronda pod Giewontem?

FLESZ - Po co nam Polski Ład?

Pomysł na rondo na zbiegu Chałubińskiego i Zamoyskiego jest od dawna. Jest to bowiem skrzyżowanie bardzo mocno obciążone ruchem, a tymczasem sprawiające sporo problemów kierowcom. Szczególnie ciężko jest włączyć się do ruchu z ulicy Zamoyskiego na ulicę Chałubińskiego jadąc w dół. Niejednokrotnie tworzą się tam korki. Szczególnie uciążliwe jest to w sezonie turystycznym.

Docelowo problem ten ma rozwiązać rondo. Ma ono upłynnić ruch. Starostwo powiatowe w Zakopanem na wniosek urzędu miasta rozpoczęło właśnie procedurę wydania pozwolenia na budowę ronda. - Dokumenty w tej sprawie złożyliśmy jeszcze w wakacje. Liczymy, że bez problemów uda się uzyskać decyzję o pozwoleniu. Zaraz po tym ogłosimy przetarg na budowę ronda – mówi Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Jeśli procedury administracyjne i przetargowe pójdą pomyślnie, wówczas prace przy budowie ronda rozpoczną się jeszcze w tym roku. - Nie chcę jednak mówić, że na pewno do tego dojdzie w tym roku. Obecnie wszystko może się wydarzyć. Zwłaszcza na etapie przetargu. Ceny materiałów budowlanych szybko się zmieniają. Nie wiadomo jak potencjalni wykonawcy podejdą do naszej oferty – mówi Dorula.