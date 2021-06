Zalana atrakcja Nowej Huty - schron pod szpitalem Żeromskiego [ZDJĘCIA]

Opiekujące się schronem Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii RAWELIN opublikowało zdjęcia zalanych pomieszczeń w mediach społecznościowych. "Pewnie oglądaliście relacje z krakowskich ulic, po których "pływały" samochody i autobusy, zalane chodniki i wody po kolana... Nas to także nie ominęło, na skutek intensywnych opadów deszczu schron pod Szpitalem im. Żeromskiego został zalany! Teraz czeka nas ciężka praca, żeby uratować co się da i przywrócić obiekt do stanu używalności" - czytamy w opisie zdjęć na Facebooku.

- To problem złożony i istniejący od lat, związany z tym, że przy bardzo dużych opadach kanalizacja w Nowej Hucie jest niestety niewydolna. A Szpital Żeromskiego jest na jej końcu, tędy przechodzą główne kanały, które dalej biegną w kierunku oczyszczalni i Dłubni, dlatego tutaj problem "wylewa się" przy każdych poważnych opadach. Ostatnio wprawdzie dość długo był spokój, ale to zalewanie powraca co jakiś czas: bywały lata, że zdarzało się 2-3 razy do roku, a czasem są trzy lata spokoju, zależnie od sytuacji pogodowych - mówi nam Tomasz Mierzwa ze stowarzyszenia RAWELIN.