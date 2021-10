Żarki. Zabytkowa kapliczka, która runęła podczas renowacji wróciła na swoje miejsce. Zobaczcie, jak się zmieniła [ZDJĘCIA]

Żarki. Zabytkowa kapliczka, która runęła podczas renowacji wróciła na swoje miejsce. Zobaczcie, jak się zmieniła

Odnowienie zabytkowej kapliczki w Żarkach okazało się większym wyzwaniem niż sądzono. Firma Konserwacja i Remonty Obiektów Zabytkowych Antoni Friedrich, specjalizująca się w konserwacji i remontach obiektów zabytkowych, rozpoczęła prace konserwatorskie w listopadzie ub. roku. Po wykonaniu odkrywki wraz z inspektorem nadzoru firma miała zdecydować o dalszych etapach remontu. Okazało się, że konstrukcja jest w dużo gorszym stanie technicznym niż zakładano.

Wykonawca z kierownikiem budowy i konserwatorem podjęli decyzję o natychmiastowym, częściowym rozebraniu kapliczki z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pracowników oraz użytkowników pobliskich dróg.

W trakcie prac rozbiórkowych doszło do samoistnego osunięcia kapliczki, która zapadła się do środka. Okazało się, że ścianki kapliczki utrzymywały w całości jedynie zaprawy wierzchnie. W złym stanie była także konstrukcja zadaszenia (czego nie było widać przed rozpoczęciem prac, bo nie było do niej dostępu), opierająca się na spróchniałej belce. Wnętrze kapliczki stanowił jedynie gruz i luźna zaprawa.