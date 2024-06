Zawodniczki Sokoła Zator na fotelach liderek cyklu Pucharu Polski w kolarstwie górskim. Zdjęcia

Zawodniczki UKS Sokół Zator znów punktowały w Pucharze Polski MTB 2024

Podopieczne trenera Sebastiana Żabińskiego znów punktowały w wyścigach tegorocznego cyklu Pucharu Polski MTB.

Zawodniczka Sokoła Zator znów stanęła na podium Pucharu Polski MTB 2024 Zbiory Sebastian Żabiński

- Wyścig miał rangę C2 światowej federacji UCI, co przełożyło się na obsadę imprezy. Na starcie stanęło wielu zagranicznych zawodników. W tej międzynarodowej konkurencji Gabriela Wojtyła zajęła drugie miejsce w kategorii elity kobiet, a Nikola Gliniecka ukończyła rywalizację na piątej pozycji, będąc jednocześnie najlepszą z pierwszorocznych juniorek - podkreśla Sebastian Żabiński.

Po raz kolejny w czołówce była Nikola Gliniecka i utrzymała pozycję liderki cyklu PP MTB 2024 Zbiory Sebastian Żabiński

Jak dodaje, w ostatnim czasie obie zawodniczki miały zwiększone obciążenie treningowe w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Polski oraz udziału w Pucharze Świata.

Trwa świetna passa zawodniczek Sokoła Zator w zawodach cyklu Pucharu Polski MTB 2024 Zbiory Sebastian Żabiński

- To w jakimś stopniu, nie pozwoliło im na walkę o wyższe lokaty. Mimo wszystko, obie mogą cieszyć się z zajmowanej pozycji liderki Pucharu Polski. Do końca cyklu pozostały jeszcze dwa wyścigi - zaznacza szef zatorskiej grupy.

Gabriela Wojtyła po drugim miejscu w Wałbrzychu awansowała na fotel liderski Pucharu Polski MTB Zbiory Sebastian Żabiński

Przy okazji zaprasza na zajęcia sportowe w każdy wtorek do Graboszyc miłośników kolarstwo, a w środy do strefy SRS Zator o godz. 10 chętnych do uprawiania piłki siatkowej lub lekkoatletyki.