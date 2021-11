Zderzenie dwóch osobówek na drodze krajowej nr 75 pod Krynicą-Zdrojem

Dwa samochody osobowe z numerami rejestracyjnymi powiatu nowosądeckiego (KNS), renault megane i volkswagen passat zderzyły się w miejscowości Mochnaczka Wyżna w gminie Krynica-Zdrój. Wydarzyło się to na odcinku drogi krajowej nr 75, który prowadzi od Nowego Sącza do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov.

Wezwanie pomocy, przekazywane z Mochnaczki kwadrans przed godziną osiemnastą w niedzielę 21 listopada 2021 r., dotarło do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. On zadysponował do akcji roty z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju i alarmem poderwał do działania druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Wyżnej.

Obydwa uszkodzone samochody poważnie utrudniały przejazd krajówką kierowcom innych pojazdów.W miejscu wypadku drogę blokowały również pojazdy służb ratowniczych.

Według informacji, które przekazuje oficer dyżurny Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu, żadna z osób jadących samochodami uczestniczącymi w wypadku, nie doznała obrażeń na tyle dotkliwych, by musiała na dłużej pozostać na leczeniu w szpitalu.