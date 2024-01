Zdrowie na talerzu. Pasztet, pudding, a może pancakes? Propozycje dań na bazie kaszy i mąki kukurydzianej. Zobacz przepisy

Rzadko wykorzystywane w polskiej kuchni przetwory kukurydziane kryją w sobie wiele wartości odżywczych. Mąka i kasza, jako produkty stosunkowo wysokokaloryczne (ze względu na wysoką zawartość węglowodanów), mogą być doskonałymi składnikami potraw, zapewniających uczucie sytości na dłużej. sprawdź przepisy na kukurydziane pankakes, pudding kukurydziany z frużeliną owocową oraz pasztet warzywno-kukurydziany.

Maka kukurydziana – co w sobie zawiera?

Mąka kukurydziana zawiera związki biologicznie czynne, wspierające nasz układ immunologiczny i pracę hormonów, oraz składniki mineralne, które wywierają istotny wpływ na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie.

Kasza kukurydziana – zdrowie na talerzu

Z kolei kasza kukurydziana to dobre źródło selenu, który pełni ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto jest silnym przeciwutleniaczem - wspomaga walkę z wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Przepisy na pożywne i sycące dania z kaszą i mąką kukurydzianą proponuje Magdalena Czyrynda-Koleda, specjalistka ds. żywienia i ekspertka kampanii „Kukurydza – źródło zdrowia, energii i smaku”.

Pancakes kukurydziane z musem owocowym

Pancakes kukurydziane z musem owocowym. Składniki: 125 g mąki kukurydzianej

90 g mąki orkiszowej lub owsianej

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

szczypta cukru wanilinowego

1 jajko

330 g jogurtu naturalnego

łyżka oleju rzepakowego

1/2 szklanki owoców sezonowych (np. śliwki, jabłko, maliny, borówki) do podania z pancakes

Składniki na mus malinowy: 250 g malin świeżych lub mrożonych

1/4 szklanki wody

szczypta cynamonu

łyżka cukru wanilinowego Wykonanie

Mokre składniki (jajko, olej i jogurt) ubić trzepaczką w większej misce. Dodać do nich produkty sypkie (mąkę, proszek do pieczenia, sól, cukier) i dokładnie wymieszać do otrzymania jednolitej masy. Rozgrzać patelnię. Nakładać łyżką porcje ciasta i smażyć placki na mniejszym ogniu około minuty z każdej strony.

W międzyczasie przygotować mus. Do małego rondelka wlać wodę. Dodać maliny i cukier. Dusić na mniejszym ogniu do momentu, aż owoce się nieco rozpadną. Pod koniec dodać cynamon i wszystko dokładnie wymieszać. Gotowym musem polać pancakes i przyozdobić świeżym owocami.

Pudding kukurydziany z frużeliną owocową

Pudding kukurydziany z frużeliną owocową. Składniki na pudding:

1,5 szklanki (375 ml) mleka krowiego 2%

3/4 szklanki (125g) kaszy kukurydzianej na sucho

łyżka erytrytolu lub ksylitolu

łyżka cukru wanilinowego

2 goździki Składniki frużeliny owocowej: 250 g malin i truskawek świeżych bądź mrożonych (można również użyć mrożonych owoców jagodowych)

łyżeczka erytrytolu lub ksylitolu

łyżka mąki ziemniaczanej

1/2 szklanki wody

szczypta cynamonu Wykonanie

W rondelku zagotować mleko z dodatkiem goździków, cukru wanilinowego i erytrytolu. Gdy zacznie bulgotać, wyjąć goździki i wsypać kaszę. Dokładnie mieszając, gotować na małym ogniu do momentu, aż kasza wchłonie mleko. Następnie przełożyć kaszę do natłuszczonych lekko masłem kokilek i po ostygnięciu wstawić na kilka godzin do lodówki.

Zająć się przygotowaniem frużeliny. Wodę wlać do rondelka, dodać owoce i dusić na małym ogniu z dodatkiem erytrytolu/ksylitolu, aż zmiękną i się nieco rozpadną. Mąkę wymieszać w łyżce wody, a następnie dodać do owoców, wymieszać. Podgrzewać na mniejszym ogniu do zagotowania. Po tym czasie zdjąć z ognia, dodać cynamon i wymieszać. Pudding kukurydziany wyjąć z kokilek i podawać z ciepłą frużeliną.

Pasztet warzywno-kukurydziany

Pasztet warzywno-kukurydziany. Składniki: 2 średniej wielkości selery korzeniowe

2 średniej wielkości marchewki

1 pietruszka

1 mała żółta cukinia

2 średniej wielkości cebule

2 ząbki czosnku

6 łyżek mąki kukurydzianej

3 łyżki mąki owsianej

szklanka bułki tartej

łyżka siemienia lnianego

szklanka wody

1/2 szklanki oleju rzepakowego

2 kostki bulionowe domowej roboty lub kupione gotowe (dobrej jakości, bez glutaminianu sodu)

świeżo zmielony pieprz

2 listki laurowe

Wykonanie

Selery, marchewki i pietruszkę obrać i po wymyciu zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cukinii nie obierać, również zetrzeć na tarce. Cebule i czosnek drobno posiekać. Do dużego garnka wlać wodę i olej i zrumienić posiekaną cebulę i czosnek, z dodatkiem kostek i liści laurowych. Po chwili dodać starte warzywa i dusić na mniejszym ogniu około 30 minut, aż warzywa zmiękną. Zdjąć z ognia, wyjąć listki laurowe. Piekarnik nagrzać do około 200 stopni. Do warzyw dodać mąkę kukurydzianą, owsianą, siemię lniane i bułkę tartą. Dokładnie wymieszać. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Masę nałożyć do prostokątnych keksówek wyłożonych papierem do pieczenia i piec w nagrzanym piekarniku około 80 minut. Po tym czasie zostawić dolną grzałkę i piec jeszcze około 20 minut.

Pasztet po wystudzeniu podawać na kromkach chleba w towarzystwie świeżych warzyw.

