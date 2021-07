Zdrowie Polaków na ruszcie: dym z grilla szkodzi jak smog i papierosy!

Bez mięsa ani ruszt

Aż 85 proc. grillujących rodaków najczęściej wrzuca na ruszt mięso, głównie – kiełbasę i karkówkę. 75 proc. grilluje pieczywo, a 39 proc. – warzywa, czasem nawet i owoce. Niestety, nieodłącznym elementem grillowania w Polsce są również... alkohol i papierosy.

Trzech na czterech grillujących Polaków (74 proc.) przyznaje, że nie wyobraża sobie grilla bez alkoholu. Po kiełbasce z grilla przychodzi łyk złocistego trunku albo i czegoś mocniejszego, a następnie niestety, zaciągnięcie się dymem z papierosa. W Polsce pali blisko 26 proc. społeczeństwa – w większości są to mężczyźni, wśród których papierosy pali nawet co trzeci.

Okazuje się, że dym – ten z grilla i ten papierosa – mają wiele wspólnych cech. Z badania przeprowadzonego przez naukowców z Politechniki Warszawskiej wynika, że obydwa mają wysoce toksyczny charakter. Związki powstające podczas spalania węgla, drewna, oleju lub gazu – w zależności od rodzaju stosowanego opału do grilla – niejako „przyklejają się” do potraw leżących na ruszcie, a potem trafiają do naszego żołądka. Podobnie zresztą jak te powstające podczas spalania tytoniu i trafiające do dymu papierosowego, które później „przyklejają się” do płuc palaczy.