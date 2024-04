Od 1 maja w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa. Czy będzie można grillować na majówce?

- Przepisy uchwały antysmogowej dotyczą spalania paliw stałych w instalacjach. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, pojęcie instalacji to: stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. Oznacza to, że wprowadzone w uchwałach antysmogowych ograniczenia nie dotyczą użytkowania niestacjonarnych grilli. Można zatem stosować grille, ruszty, rożna, z których korzysta się sezonowo, okazjonalnie itp. W rozumieniu przepisów nie są one „instalacją” - wyjaśnia Magdalena Opyd, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Co do zasady, grillowanie w Krakowie przy użyciu lekkich rusztów, grilli nie jest zakazane, należy jednak pamiętać, że zarządcy terenów, administracje budynków, spółdzielnie mieszkaniowe, czy wspólnoty mogą ustalać swoje zasady. Warto też pamiętać, że osoby zakłócające spokój i porządek publiczny, spożywające alkohol w miejscu zabronionym, śmiecące, zanieczyszczające teren, niszczące zieleń oraz naruszające przepisy uchwały antysmogowej narażają się na interwencje strażników miejskich i mandaty do 500 zł - informuje Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. - Miejsca do grillowania są wyznaczone w parku Krowoderskim oraz parku Zakrzówek. Można to robić wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej. W dwóch kolejnych miejscach w Krakowie można zorganizować legalne ognisko, są to: Las Mogilski oraz Las Witkowicki - dodaje.

