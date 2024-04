Majówka 2024 w Krakowie i Małopolsce. Uroczyste obchody, Krakowska Lekcja Śpiewania, pikniki, zwiedzanie zamków i wiele innych atrakcji

- Przygotowaliśmy tak program, aby każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Nie zabraknie tradycyjnej defilady pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych i formacji kawalerii konnej, która budzi ogromne emocje wśród najmłodszych. A przecież to nasze wspólne święto i zachęcam, by włączyć się w nie całymi rodzinami. Serdecznie zapraszam także gości, którzy w tym czasie będą przebywać w Małopolsce, bo świętowanie 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja to okazja do radości dla wszystkich, którzy szanują demokrację i chcą żyć w wolności – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.