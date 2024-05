Kraków. Wielkie plażowanie na Bagrach i Zakrzówku. Piękna pogoda w majówkę przyciągnęła wielu amatorów kąpieli i spacerów

Przypominamy, że wbrew temu, iż towarzyszy nam piękna pogoda, formalny sezon kąpielowy jeszcze się w Krakowie nie rozpoczął. Jak zapowiedział Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, bezpieczne kąpieliska w sezonie 2024 będą funkcjonowały od 19 czerwca do 9 września w godzinach 10-18. Mowa tutaj o parku Zakrzówek oraz parku Bagry Wielkie.

Nie wszyscy są jednak na tyle cierpliwi, by zaczekać do czerwca i jak widać, już podczas długiego majowego weekendu postanowili wejść do wody. Zarówno na Bagrach, jak również i Zakrzówku wiele osób postawiło też w przedostatni dzień majówki na spacery, wypoczynek na leżakach, a także rozpoczęło sezon na sporty wodne.