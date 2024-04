Blisko pół tysiąca osób zatańczyło Poloneza na Rynku Głównym w Krakowie. Społeczność XLII LO w Krakowie świętowała Dzień Patrona Szkoły

W piątek, 26 kwietnia, przed Polonezem w szkole przy Studenckiej 13 odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych.

Dyrektor XLII LO dr Paweł Cząstka podczas uroczystości mówił do swoich uczniów: - Podsumowując Wasz 4-letni pobyt w XLII LO, można stwierdzić, że był to czas trudny dla Was, dla nas i dla całego świata. Straciliście rok nauki stacjonarnej, ale zyskaliście przeżycie pokoleniowe, nowe umiejętności i na pewno nowe postrzeganie rzeczywistości, wszak pandemia czy trwająca wojna na Ukrainie odcisnęły swoje piętno. Wydaje się, że bardzo dosłownie spełniły się słowa, które wypowiedział do Was dyrektor podczas uroczystości ślubowania: Per aspera ad astra – przez trudy, do gwiazd, tłumacząc, jak w szkole przy Studenckiej 13 będziemy wymagać, aby Was nauczyć i wychować na mądrych i wartościowych ludzi! Wierzymy, że tak się stało.