PiS chce zablokować podwyżki cen energii. W czasie sejmowego głosowania nad ustawą wstrzymali się od głosu lub nie głosowali

- Trwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą Komitetu „Stop Podwyżkom”. Nie chcemy zgodzić się na to, by Polaków uderzyły po kieszeni ogromne podwyżki, które mogą przełożyć się na wzrost rachunków średnio o 400, 500 zł miesięcznie. To rozwiązanie, które może też zniechęcić Polaków do zaprzestania palenia węglem – mówił poseł PiS Łukasz Kmita. - Co prawda obywatelski projekt ustawy „Stop Podwyżkom” to inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, ale wszyscy mieszkańcy mogą wyrazić swój sprzeciw przeciwko tym gigantycznym podwyżkom. Ta akcja nie ma charakteru politycznego, bo przecież podwyżki uderzają we wszystkich i tych z prawa i tych z lewa. To akcja, która ma na celu pokazanie, że w społeczeństwie jest brak zgody na te podwyżki – dodał.