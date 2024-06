Arkadiusz Mularczyk zachęcał na gorlickim Rynku do głosowania na niego w niedzielnych wyborach do Europarlamentu

- Zdecydują czy będziemy musieli płacić za to, że Polska nie chce przyjmować emigrantów z różnych krajów, czy będziemy właśnie mieli tutaj na ulicach nielegalnych migrantów - podkreślała parlamentarzystka. - My nie mówimy o uchodźcach, którzy uciekają przed wojną. Jak to się działo, gdy Polacy pomagali Ukrainie, bo tam trwała wojna. My mówimy stop nielegalnym migrantom, którzy nacierają z południa do nas - dodała.

Według Mularczyka bardzo ważna jest walka o suwerenność i niepodległość naszego kraju bo wszystkie zmiany traktatu, które są szykowane, zmierzają do pogłębienia centralizacji Unii Europejskiej i zarządzania całością Unii przez wąskie grono eurokratów z Brukseli, którzy z kolei są według niego sterowani przez Berlin.

- I teraz co to oznacza dla Polski - pytał Mularczyk. - Mamy do czynienia w ostatnich dniach z przyjęciem pakietu migracyjnego dla naszego kraju, to oznacza, że wbrew woli Polski i naszych obywateli do naszego kraju w 2026 roku za zgodą Donalda Tuska przybędzie 30 tysięcy migrantów z krajów Europy Zachodniej. To oznacza, że zapisy zielonego ładu, których celem jest wymiana źródeł energii z tych kopalnych, czyli węgla, gazu, drewna na paliwa odnawialne, dotkną nas wszystkich, dotknie to sposobu ogrzewania i sposobu ocieplania naszych domów - odpowiadał.