Odbudowa sądeckiego zamku na koniec kampanii do Europarlamentu. Sienkiewicz mówi o wsparciu dla miasta. Mularczyk o obietnicach bez pokrycia

Ostatnie godziny kampanii wyborczej

Jednym z tematów poruszonych podczas kampanii, a szeroko komentowanym nie tylko przez mieszkańców Nowego Sącza była odbudowa zamku królewskiego. Wsparcie w działaniach zmierzających do realizacji wartej od 30 do 50 mln zł obiecał Bartłomiej Sienkiewicz, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, a zarazem numer jeden ma liście Koalicji Obywatelskiej.

Od północy z piątku na sobotę, do niedzieli do godz. 21 obowiązywać będzie cisza wyborcza. Ostatnie dni kampanii wyborczej w naszym regionie były dość intensywne. Wielu kandydatów, zwłaszcza z czterech głównych ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Trzeciej Drogi odwiedziło w ostatnich dniach Subregion Sądecki. Padło wiele obietnic, ale wszyscy apelowali o jedno, o udział w wyborach.

Wybieramy przedstawicieli do Europarlamentu

W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Nasz kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych. Małopolska razem z województwem świętokrzyskim tworzy okręg wyborczy nr 10. Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę, 9 czerwca, o godz. 7 rano, głosowanie potrwa do godz. 21.

Prawo do głosowania będą mieć wszyscy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 rok, życia i nie zostali pozbawieni tego prawa. Do lokalu wyborczego – obwodowej komisji wyborczej w miejscu stałego zamieszkania, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Inaczej nie zostanie nam wydana karta do głosowania. Głosowanie potrwa od godz. 7 do 21.