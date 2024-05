Uroczyste obchody Dnia Flagi RP z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w Brzesku. Był wojskowy piknik z mnóstwem atrakcji. Mamy zdjęcia

Obchody Święta Flagi RP rozpoczęły się na Placu Kazimierza w Brzesku, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz uroczyście wciągniętą flagę państwową na maszt. Następnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył okolicznościowe ryngrafy oficerom oraz osobom, które zasłużyły się dla wojskowego Garnizonu Kraków. Wśród wyróżnionych osób był m.in. Ireneusz Raś, Jerzy Miller czy gen. Mieczysław Bieniek.

- W szczególny sposób z flagą obnoszą się żołnierze Wojska Polskiego. Bo zaszczytem jest nosić ją na swym ramieniu każdego dnia. To jest twoja przynależność, to jest twój dom, to jest twoja Ojczyzna. Gdy nosisz flagę biało-czerwoną na swym ramieniu i masz ją w sercu, wtedy z dumą możesz powiedzieć, że pełnisz służbę dla swojej Ojczyzny. W tym dniu pragnę tym wszystkim, którzy dziś pełnią służbę, jako żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze różnych służb mundurowych, wszystkim tym, którzy pełnią tę służbę w Polsce i na misjach pokojowych, misjach natowskich poza granicami naszego kraju, serdecznie podziękować. Dziękuję wam wszystkim za oddanie Ojczyźnie, za poświęcenie. Jesteście naszymi bohaterami, jesteśmy z was bardzo dumni. Z dumą nosicie flagę i nam dajecie powody do dumy - mówił w Brzesku Władysław Kosiniak-Kamysz.