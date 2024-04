Pierwszy rajd motorowerów z Krynicy-Zdroju do Kasiny Wielkiej już 2 maja. Będą atrakcje. Trwa rejestracja zawodników

Pasjonaci i miłośnicy dawnej motoryzacji postanowili w tym roku zorganizować pierwszy pierwszy rajd motorowerów, który połączy dwa powiaty: nowosądecki i limanowski oraz dwa ośrodki sportowo rekreacyjne należące do Grupy Pingwina. Drugiego maja punktualnie o godz. 9 na wieży widokowej znajdującej się na terenie ośrodka Słotwiny Arena Ski w Krynicy-Zdroju wywieszona zostanie biało-czerwona flaga.

- To będzie sygnał do startu naszego rajdu. Do udziału w nim zapraszamy miłośników i posiadaczy motorowerów, którzy zechcą pokonać trasę z Krynicy-Zdroju do Kasiny Wielkiej. Przewidzieliśmy trzy kategorie, czyli motorowery klasyczne – posiadające pedała, współczesne z pojemnością silnika do 50 cm sześciennych oraz open – mówi Grzegorz Lenartowicz, dyrektor ds. komunikacji Grupa Pingwina. - Przejazd odbędzie się zaplanowaną trasą z pełnym wsparciem i zabezpieczeniem zespołu organizatora. Uczestnicy rajdu po przyjeździe do Kasiny Wielkiej zainaugurują sezon motocyklowy w Małopolsce.