Zimna krew Mateusza Kądziołki przydała się, gdy życie kolegi z pracy wisiało na włosku. Liczył się czas

W firmie Proster z Brzeska wciąż tematem rozmów są wydarzenia sprzed kilka tygodni, których bohaterem był Mateusz Kądziołka, kierownik ds. logistyki.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasi pracownicy nie boją się reagować i pomagać, tak jak Mateusz – podkreśla Aleksandra Pukal, wiceprezes firmy Proster.

Mateusz Kądziołka uratował kolegę z pracy

Tego dnia pan Mateusz po przyjściu do pracy, jak zwykle udał się na halę, gdzie montowane są rozdzielnie elektryczne. Zwrócił uwagę, że idący przed nim kolega zatoczył się.

- Wydawało mi się to niemożliwe, żeby powodem był alkohol, bo Łukasz to porządny pracownik, a w naszej firmie nigdy takie incydenty się nie zdarzały. Wolałem to sprawdzić – opowiada.

W krótkiej rozmowie kolega powiedział jednak, że nic mu nie dolega i może dalej kontynuować pracę. Mateusz Kądziołka czujnie go jednak obserwował. Prosił też o to pozostałych z firmy. Intuicja go nie zawiodła.