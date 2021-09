Znamy zwycięzców XIX Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

Tuż przed północą jury ogłosiło wyniki XIX Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.

- Byliście wspaniali, choć bardzo zdenerwowani. Mieliśmy więc do podjęcia trudne decyzje – zwracała się do uczestników Konkursu Małgorzata Walewska, przewodnicząca jury.

I rzeczywiście finał był bardzo nerwowy dla uczestników. Czuło się zdenerwowanie występujących, niektórzy nawet mówili, że jest to wojna nerwów.

- Jestem szczęśliwa, nie spodziewałam się. Bardzo się cieszę. To wielkie wyróżnienie dla mnie – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników Ketevan Chuntishvili. - To mój pierwszy konkurs. Namówił mnie do niego mój polski profesor śpiewu – podkreślała.

- Czuję radość i satysfakcję, że tak tytaniczny wysiłek został doceniony. Byliśmy bardzo zdenerwowani. Teraz dopiero zaczyna to z nas schodzić - mówił David Roy.