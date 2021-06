Żółw na ruchliwej drodze w Krakowie. Uratował go bohaterski kierowca MPK. Pasażerowie wdzięczni

Do zdarzenia doszło w czwartek na trasie linii 293 w kierunku Borku Fałęckiego. Ok. godz. 19.25 autobus jechał ulicą Zawiłą, która jest bardzo ruchliwa w godzinach szczytu. W pewnym momencie autobus zatrzymał się na drodze.

- Kierowca zatrzymał autobus i powiedział do nas, że musiał to zrobić, bo na drodze jest żółw i trzeba go uratować – mówi nam pasażerka autobusu, która zadzwoniła do naszej redakcji. Kobieta bardzo chwali zachowanie kierowcy MPK. Dodaje, że ruch na ulicy był duży, a żadne z innych aut się nie zatrzymywało, co groziło, że żółw zostałby rozjechany. Żółw był całkiem spory, więc mało możliwe, że inni kierowcy go nie widzieli.

Kierowca autobusu zabrał żółwia z drogi i wsadził go do autobusu (czekamy na informację, co dalej stało się z żółwiem - red.). Jak widać na zdjęciu, żółw nie jest mały. Skąd się wziął w tym miejscu? Niewykluczone, że uciekł z domowej hodowli.