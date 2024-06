Życzenia dla taty na Dzień Ojca 2024. Wzruszające, rymowane, najpiękniejsze wierszyki dla taty 23.06

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla ciebie,

byś urządził je dla siebie.

Jakie święto? - się pytacie -

Czas kupować kwiaty tacie.

Święto Taty dzisiaj mamy,

Więc życzenia mu składamy!

Na dzień Ojca ślę życzenia,

bo to nie jest bez znaczenia.

Jesteś dobry dla mnie, Tato.

Chcę ci podziękować za to.

Wspierasz mnie od urodzenia,

więc się nigdy już nie zmieniaj!