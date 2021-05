Życzenia Dzień Matki 2021. Wybierz najpiękniejsze życzenia dla swojej mamy z okazji jej święta [piękne, oryginalne, zabawne życzenia]

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia z głębi serca płynące, czekają spełnienia. Niechaj kłopoty znikną, sukcesów Ci tylko przybywa, Zdrowie niech dopisuje, szczęście się nie ukrywa. Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w Twoim życiu będzie spełnione.

Kochana Mamo! Niech ten wspaniały dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do Ciebie świat, widmem szczęśliwych i długich lat! Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta!

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi. Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, Za to, że jesteś światełkiem w mroku, Za to, że dni moje tęczą malujesz, dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Mamo, tak bardzo Cię kocham i dziękuję Ci za wszystko. Za Twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia, a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

W kalendarzu Święto Matki z życzeniami śpieszą dziatki. Ja Ci mamo dziś w podzięce za Twe trudy daję serce i przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty.

Raz tylko w roku jest Dzień Matki,

choć mamusiom co dzień należą się kwiatki:

czerwonej róży pączek na dobrego dnia początek,

puszyste georginie na marzeń spełnienie,

fiołeczki małe na zdrowie doskonałe,

a konwalie leśne małe na szczęście trwałe!

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.

Pragnę życzyć mojej Mamie, by zawsze miała cztery zwierzęta:

norkę na ramionach, jaguara w garażu, lwa w łóżku i osła, który by za to wszystko płacił!

Oryginalne życzenia na Dzień Matki

Kochana mamo,

Z okazji Dnia Matki,

Dziękuje Ci za wszystko,

Nawet te nasze jatki.

Wiele mnie nauczyłaś,

Zawsze utuliłaś,

Za twe ciepło i dobroć,

Dziękuje Ci mocno.

Można by wiele rzec,

Gdy chwila ta taka piękna

Jednak czuję, że wystarczy,

,,Dziękuje, jesteś cudowna’’.