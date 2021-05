Życzenia na Dzień Matki. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki z okazji Dnia Matki. Do napisana na laurce, wysłania SMS-em lub Messengerem

Żyj nam Mamo wiele lat, bo bez Ciebie smutny świat. Bądź szczęśliwa i radosna, niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna. Uśmiechaj się do świata, on Ci umili Twego życia lata. Kocham Cię Mamo!

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi. Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

Życzę Ci Mamo odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień - jak fal, które pchają statek do przodu.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, Za to, że jesteś światełkiem w mroku, Za to, że dni moje tęczą malujesz, dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Zapytał mnie kolega o moją pierwszą miłość. Odpowiedziałem mu, że moją pierwszą miłością była moja Mama. Dlatego do Ciebie, Mamo ślę dzisiaj to serce. Zawsze będzie z Tobą.

Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.

Niech życie upływa wśród ciągłej radości

przy blasku promiennym - nadziei i miłości.

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.

Gdyby Mamy były kwiatami,

to byłabyś tym najpiękniejszym w moim bukiecie.

Dziękuję Ci za to,

Że dopasowywałaś swoje życie do mojego.

Dziękuję za poczucie,

Że nie ma dla Ciebie na tym świecie nic droższego,

Niż nasza miłość

(Oprócz Twojej miłości do mego Taty).

Dzięki Tobie czuję się chcianym dzieckiem,

Potrzebnym i wartościowym człowiekiem.

Dziękuję Ci za to, że jesteś.