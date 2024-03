Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024. Krótkie, romantyczne, oryginalne życzenia na 10 marca. Gotowe kartki do wysłania SMS, Messenger, Facebook

10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. To święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, dlatego warto w tym czasie pamiętać o swoich ukochanych, partnerach, braciach lub kolegach z pracy i złożyć im piękne i oryginalne życzenia. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Mężczyzny.

Dzień Mężczyzny. Gotowe kartki z życzeniami

U nas znajdziesz kartki z życzeniami, które możesz wysłać chłopakowi, mężowi, bratu i koledze z pracy. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku.

Kartki do pobrania znajdziesz w galerii. Jak wysłać je najbliższym? TO PROSTE!

Przejdź go galerii i wybierz odpowiednie zdjęcie

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz grafikę jako”

Zapisz zdjęcie na pulpicie lub w innym widocznym miejscu

Zdjęcie – kartkę z życzeniami załącz jako załącznik lub wklej w treść wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Mężczyzny możesz wysłać również jako treść wiadomości. Wszystko zależy od tego jaką kartkę wybierzesz.

Piękne i oficjalne życzenia dla męża i ukochanego

W tym wyjątkowym dniu – Dniu Mężczyzny ­– przyjmij ode mnie najserdeczniejsze życzenia: byś nigdy nie wątpił w piękno życia i zawsze wierzył we własne możliwości.

Trzymaj mnie za rękę i bądź bardzo blisko mój ukochany Mężczyzno! W dniu Twojego święta pamiętam, całuję, a na wieczór specjalny prezent szykuję! Każdego dnia staraj się iść śmiało przez życie i mieć w sobie wystarczająco dużo siły i odwagi, by walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kocham Twe serce, kocham Twe oczy

Kocham Cię całego bo jesteś uroczy... Samych wspaniałych i słonecznych dni Słońca w błękicie Uśmiechu przez calutkie życie Niech Ci się spełniają wszystkie marzenia. No i w ogóle najlepsze życzenia!

Dzień Mężczyzny – życzenia i wierszyki

Wszystkiego najlepszego dla chłopa dużego,

dużo wódki, dużo kasy,

a dla chłopaka małego,

dużo szczęścia i nauki,

bądź zdrowiutki i słodziutki.

Dzień faceta dziś się święci,

Więc życzę Ci tego, co Cię kręci:

Full zabawy, dobrych chęci,

Niech Cię licho złe nie nęci,

"Złe" przygody niech Cię miną

Oraz troski w dal odpłyną.

To jasne jak słońce

moje serce gorące

wzdycha do Ciebie

Kochanie jak w niebie

mi z Tobą jest

i ten mały gest

Odczytaj z przyjemnością

a w domku otoczę Cię miłością <3

W Dniu Mężczyzny ślę życzenia

Samych radości i życzeń spełnienia

Kochanej osoby do przytulania

Bratniej duszy do pogadania

Zdrowie niech Ci dopisuje

Auto niech się nie psuje

Ogólnie życia bezstresowego

Kolorowego i szałowego

Byś czasami o mnie śnił

I zawsze taki słodki był

Byś słoneczne miał poranki

Takie życzenia od... kochanki.

Życzenia na Dzień Mężczyzn. Krótkie i śmieszne życzenia SMS

Jeżeli dom -to duży

Jeżeli brykę - to limuzynę

Jeżeli pieniędzy - to zielonych

Tylko królowej jako żony

Jeżeli urlop - to w Miami

Jeżeli piwo - to z kolegami. Od kogo dla kogo, co komu do tego.

Serce będzie wiedziało od kogo dostało.

Wszystkiego dobrego w Dniu Mężczyzn. Serdeczne życzenia dla mojego mężczyzny.

Szczęścia, zdrowia, miłości, radości.

Pogody ducha, jak najwięcej sukcesów w życiu i spełnienia wszystkich marzeń.

