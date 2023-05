Makaron. Zobacz TOP 7 przepisów na lekkie dania z makaronem [PRZEPISY]

Lekkie dania z makaronem:

Wstążki, nitki i świderki – to tylko niektóre rodzaje makaronów, z których można przygotować kulinarne wariacje na dowolny temat. Czasami wystarczy przygotować do nich sos i violà!

Makaron jest uwielbiany między innymi za swoją uniwersalność – smakuje doskonale niemalże w każdym połączeniu.

Dobry jakościowo makaron nie może kosztować złotówki. Warto zwrócić również uwagę na jego kolor jeszcze w sklepie. Powinien być żółty lub kremowy i lekko szklisty. Najważniejsze, aby nie był połamany w opakowaniu, ponieważ może to oznaczać, że leży na półce dłuższy czas.

Nie należy się obawiać przyrządzania potraw z makaronem. Dietetycy tłumaczą, że to nie sam makaron tuczy, tylko powodują to dodatki, które do niego dodajemy.