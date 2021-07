Życzenia na ślub 2021. Krótkie, piękne i wzruszające życzenia dla młodej pary od przyjaciół i rodziny. Życzenia ślubne do kartki pamiątkowej

Ślub to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i najważniejszych wydarzeń w życiu. Dlatego też gościom weselnym często wiele trudności sprawia napisanie odpowiednich życzeń. Chcemy, aby były jak najpiękniejsze, wzruszające i oddające charakter chwili. Wiemy, jak ciężko czasem dobrać odpowiednie słowa, dlatego poniżej przedstawiamy propozycje na najpiękniejsze życzenia na ślub dla młodej pary. Pięknie wykaligrafowane na kartce ślubnej będą na pewno wspaniałą pamiątką. Sprawdźcie.

Piękne, wzruszające życzenia na ślub dla młodej pary

Małżeństwo to piękno – bycia we dwoje.

Małżeństwo to poszukiwanie – drogi do celu.

Małżeństwo to skarb – którym jest Wasza miłość.

Małżeństwo to Wy – na zawsze razem.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia…

Niech anioł Was chroni przed

złem tego świata, a miłość da Wam siłę

na walkę z przeciwnościami losu.

Kochajcie się, wspierajcie i każdego dnia

umacniajcie to uczucie.