16. edycja warsztatów dla filmowców Plenery Film Spring Open w październiku w Krakowie

Dziesięciodniowe, praktyczne warsztaty audiowizualne oparte o nowe technologie i narzędzia, skierowane są do filmowców, studentów i pasjonatów, którzy pod okiem specjalistów rozwijają wspólne projekty audiowizualne. 16. edycja wydarzenia odbędzie się w Krakowie w terminie 12-21 października br.

Plenery Film Spring Open to „laboratorium audiowizualnej przyszłości” dla młodych filmowców i twórców audiowizualnych. Pod opieką wybitnych artystów i techników uczestniczą oni w wykładach i warsztatach, ale przede wszystkim rozwijają i realizują własne projekty na udostępnionym przez partnerów technologicznych najlepszym sprzęcie audiowizualnym dostępnym na światowym rynku. Celem Plenerów jest łączenie sztuki AV ze światem nauki i szukanie nowoczesnych rozwiązań językowych w oparciu o to, co ma do zaoferowania przemysł.

Motywem przewodnim w 2021 roku będą „Nowe technologie w nowoczesnej, zrównoważonej i zielonej produkcji audiowizualnej”.

Sercem festiwalu są grupy tematyczne prowadzone przez uznanych artystów i rzemieślników, wśród których znalazły się, m.in. grupa scenariuszowa, animacji, filmu dokumentalnego, reklamowego, teledysków i gier komputerowych.