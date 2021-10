2 miliardy złotych dla Małopolski z rządowego funduszu Polski Ład. Ile pieniędzy dla powiatu wadowickiego? Co za to wybudują? [ZDJĘCIA] Bogumił Storch

Pieniądze z Polskiego Ładu w powiece wadowickim zostaną wydane m.in. na budowę drogi wokół Jeziora Mucharskiego. Co wybudują inne gminy?

Ogłoszono wyniki pierwszego, pilotażowego naboru w rządowym funduszu „Polski Ład”. Pieniądze trafią też do samorządów z terenu powiatu wadowickiego. Co gminy za to wybudują? Sprawdziliśmy.