7 dań z dynią na 7 dni tygodnia - menu z dynią w roli głównej [PRZEPISY]

Przepis na dynię. Apetyczne dynie, które zachwycają swoją soczystą barwą, można wykorzystać jako podstawę wielu potraw – zarówno wytrawnych, jak i deserów. Podpowiadamy, jak przyrządzić je na 7 różnych sposobów, w każdy dzień tygodnia.

Dynia to niezwykle zdrowe i niskokaloryczne warzywo, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako składnik posiłków dla osób dbających o linię - jest treściwa i zawiera dużo błonnika. Jest także bogata w wiele witamin, m.in: A, B1 oraz magnez, potas i żelazo. Do potraw można wykorzystać miąższ surowy, ale również gotowany i pieczony. Pamiętajmy też o pestkach – wysuszone będą smaczną przekąską i dodatkiem do wielu dań.

Poniżej inspiracje na dania z dynią w roli głównej i przepisy na dynię:

Kasza gryczana z kurczakiem, dynią i jarmużem

Zupa z dyni

Wątróbka z dynią

Zapiekanka z dynią i żółtym serem

Sałatka z dyni Koła Gospodyń Wiejskich

Szybki sernik z dynią

Pączki dyniowe z solonym karmelem dyniowym

Wytrawny poniedziałek i wtorek z dynią

Dyniowy tydzień rozpocznijmy od dużej dawki energii - pysznych placuszków dyniowych z serkiem wiejskim. Przygotowanie takiego posiłku nie wymaga wiele wysiłku - wystarczy, że zetrzemy surową dynię oraz ulubione warzywa na tarce, dodamy łyżkę mąki, serek wiejski oraz jajko. Tak przygotowane ciasto pozostaje jedynie usmażyć.

– Serek wiejski to nie tylko lekka przekąska i doskonały dodatek do pieczywa. Sprawdzi się również jako składnik wielu potraw z warzyw i owoców – mówi Agnieszka Fijołek-Wądołowska z OSM Piątnica.

Tego rodzaju danie najlepiej smakuje z dodatkiem dipu, np. jogurtowego lub czosnkowego. Placuszki dyniowe z serkiem wiejskim. Jeśli zostanie nam nieco miąższu po poniedziałkowym obiedzie, wykorzystajmy go do ugotowania klasycznej zupy-kremu z dyni podanej z grzankami, groszkiem ptysiowym lub pestkami dyni. Miłośników delikatnego smaku zachwyci jej aksamitna konsystencja – podkreślimy ją, dodając warzywa takie jak: ziemniaki, pietruszka i seler. Jeśli jesteśmy zwolennikami nieco bardziej wyrazistych potraw, wystarczy dodać niewielką papryczkę chili, imbir oraz kurkumę. Zupa zmieni się nie do poznania – będzie rozgrzewającym daniem, które z pewnością postawi nas na nogi, szczególnie jeśli podamy ją na kolację, np. po wieczornym spacerze. Zupa-krem z dyni.

Kasza gryczana z kurczakiem, dynią i jarmużem [PRZEPIS]

Kasza gryczana z kurczakiem, dynią i jarmużem. Fot. Stanisław Romek Składniki 100 g białej kaszy gryczanej (nieprażonej)

350 g fileta z kurczaka

400 g obranej dyni

50 g jarmużu

por

duża łyżka masła

1/2 łyżeczki imbiru

sól i pieprz

Wykonanie

W garnku rozpuścić masło i podsmażyć pora pokrojonego w krążki. Po chwili dodać kurczaka pokrojonego w kostkę. Po kilku minutach dodać kaszę i przyprawić. Kiedy kurczak będzie gotowy, a kasza prawie miękka, dodać dynię i posiekany jarmuż. Gdy dynia i kasza będą miękkie, danie jest gotowe. W razie potrzeby, podczas duszenia można podlać danie odrobiną wody, żeby się nie przypaliło.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga "Kuchenne wariacje"

Zupa z dyni - prosta i pyszna [PRZEPIS]

Zupa z dyni - prosta i pyszna. Fot. archiwum Składniki średnia dynia

2 małe cebule

chilli

olej

½ kubka śmietany

sól i pieprz

grzanki Wykonanie

Dynię i cebulę obrać, pokroić i podsmażyć na złoty kolor. Podlać wodą, dodać chilli, sól i pieprz do smaku. Gotować do miękkości, uważając przy tym żeby dynia się nie rozgotowała. Nabrać trochę zupy do osobnego naczynia i zmiksować z śmietaną. Wlać do zupy. Doprawić jeszcze do smaku. Podawać z grzankami.

Środa i czwartek: dynia na wynos lub na kolację

Środek tygodnia to doskonały czas na posiłek, który bez trudu zabierzemy jako obiad do pracy. Pamiętajmy, że dynia nie zawsze musi być podstawowym składnikiem. Pysznym i niezwykle szybkim do wykonania daniem będzie słoikowa sałatka z dynią z sosem jogurtowo-majonezowym.

Wystarczy warstwowo ułożyć usmażoną pierś z kurczaka oraz warzywa: pomidorki koktajlowe, czerwoną fasolę, cebulę, marchewkę i oczywiście dynię. Sos, będący smakowitym zwieńczeniem sałatki, przygotujemy z połączenia jogurtu typu greckiego naturalnego i majonezu w proporcji 4:1. Słoikowa sałatka z dynią z sosem jogurtowo-majonezowym. Jeśli mamy ochotę na coś ciepłego – dobrą propozycją będzie zapiekanka z dynią, kaszą, soczewicą i ulubionymi warzywami pod pierzynką z sera i świeżych ziół. To prawdziwa kwintesencja jesiennych smaków! Zapiekanka z dynią, kaszą, soczewicą i ulubionymi warzywami.

Wątróbka z dynią. Proste jesienne danie [PRZEPIS]

Wątróbka z dynią. Proste jesienne danie. Fot. Dorota Wójcicka Składniki 300 g wątróbki drobiowej

ok.3-4 łyżki mąki pszennej

150 g oczyszczonej dyni (bez skórki i środka)

1 cebula

natka pietruszki

sól

olej do smażenia

Wykonanie

Oczyszczoną dynię pokroić w małą kostkę. Cebulę pokroić w piórka.

Wątróbkę opłukać, lekko osuszyć, obtoczyć w mące.

Na patelnię wlać olej, wyłożyć wątróbkę. Pomiędzy nią, wyłożyć cebulę, na wierzch posypać kostki dyni. Smażyć pod przykryciem ok. 3-4 minut. Po tym czasie wątróbkę przekręcić na drugą stronę, smażyć pod przykryciem następne 3-4 minuty. Usmażone danie posolić po wierzchu i posypać posiekaną natką pietruszki.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga "Daktyle w czekoladzie"

Zapiekanka z dynią i żółtym serem [PRZEPIS]

Zapiekanka z dynią i żółtym serem. Składniki brokuł

bakłażan

30-40 g miąższu dyni

3-4 pomidory

200 g sera żółtego Gouda (np. MSM Mońki)

2 łyżki oliwy z oliwek

świeży tymianek

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Warzywa: bakłażana i dynię pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać 1 łyżkę oliwy i podsmażyć bakłażana. Kiedy zmięknie przełożyć go na talerz. W tym samym czasie oczyścić brokuła, podzielić na różyczki, wypłukać i gotować 5 minut aż lekko zmięknie.

Pomidory pokroić w grubsze plasterki. Przygotowane warzywa doprawić solą i pieprzem, wymieszać i przełożyć do wysmarowanego oliwą naczynia żaroodpornego. Całość posypać obficie startym serem żółtym. Rozgrzać piekarnik do 190 stopni i piec przez 10 minut aż ser się roztopi.

Gotową zapiekankę najlepiej lekko ostudzić i posypać świeżym tymiankiem. Świetnie smakuje z zieloną sałatą i bagietką.

Sałatka z dyni Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Sałatka z dyni Koła Gospodyń Wiejskich. Składniki 25 dag dyni (bez skorki i miąższu)

1 duże jabłko

1 średnia marchewka

1 duży pomidor obrany ze skórki

½ szklanki majonezu Winiary 0 procent tłuszczu

1 cytryna

1 łyżeczka cukru pudru

sól, pieprz, koperek, pietruszka

Wykonanie

Dynię i marchewkę zetrzeć na tarce o dużych oczkach, jabłko pokroić na kosteczkę, z pomidora usunąć gniazda nasienne i pokroić w paseczki, lekko odcisnąć z niego sok.

Do salaterki dać majonez, cukier puder, sok z cytryny, lekko posolić , popieprzyć i dodać 1 łyżkę posiekanego koperku. Wszystkie składniki wymieszać.

Do tak przygotowanego sosu dodać pozostałe składniki, całość wymieszać. Sałatkę udekorować natką z pietruszki i małymi pomidorkami.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Słodki weekend z dynią

Dynia to nie tylko dodatek do obiadowych potraw. Możemy wykorzystać ją również jako bazę do stworzenia słodkich deserów. Do ich wykonania potrzebujemy purée, które bez trudu zrobimy samodzielnie – dla najlepszego efektu smakowego, dynię należy upiec w piekarniku, a następnie zblendować. Tak przygotowaną masę wykorzystamy do upieczenia korzennej tarty z mascarpone i dynią. Tarta z dynią. Inną propozycją na zaskakujące ciasto, będzie dyniowy sernik. Zmielony twaróg wystarczy wymieszać z purée, startą skórkę pomarańczy i cukrem, by klasyczny sernik zyskał zupełnie nowe oblicze! Dynia nadaje się jednak nie tylko do wypieków. Dyniowy sernik. Dzięki niej wykonamy również pyszny deser z kremem na bazie śmietany 36% i serka mascarpone. Zblendowany miąższ, czyli tzw. pulpę możemy bez obaw zamrozić. Wystarczy, że podzielimy masę na wygodne porcję. Pozwoli to cieszyć się smakiem tego wyjątkowego i uniwersalnego warzywa o każdej porze roku.

Szybki sernik z dynią. Palce lizać! [PRZEPIS]

Szybki sernik z dynią. Palce lizać! Fot. Violetta Grzelka SKŁADNIKI na małą tortownicę 21 cm

1/2 kg białego sera półtłustego

2-3 łyżki śmietany 18%

1/4 kostki masła

1/2 kubka cukru

2 łyżki kaszy manny

1/2 opakowania cukru waniliowego

2 jaja

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

20 dag dyni, tu dynia hokkaido

1-2 łyżki skórki pomarańczowej

1-2 łyżeczki masła lub oleju kokosowego

cukier puder do posypania WYKONANIE

Nagrzać piekarnik do 175 stopni.

Dynię przekroić, wybrać nasiona i pokroić ok. 20 dag w drobną kosteczkę o boku ok. 1 cm. Dyni hokkaido nie trzeba obierać ze skórki (!). Rozgrzać na patelni odrobinę oleju lub masła i podsmażyć dynię ok. 5 minut, aż zrobi się miękka. W razie potrzeby podlać odrobiną wody, aby się nie przypaliła. Na koniec posypać 1 - 2 łyżeczkami cukru, dorzucić skórkę pomarańczową, wymieszać i odstawić.

Ser, masło, jaja, śmietanę, cukier, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia i kaszę mannę wrzucić do dużej, głębokiej miski i zmiksować na jednolitą masę. Ciasto po zmiksowaniu wszystkich składników powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Na koniec dodać dynię i wymieszać.

Piec w 175 stopniach, w papilotce lub tortownicy natłuszczonej i wysypanej bułką tartą, 45-60 minut. Ciasto na powierzchni ma mieć piękny złoty kolor, a na drewnianym patyczku po sprawdzeniu ma nie być resztek ciasta.

Sernik po upieczeniu na chwilę zostawić w otworzonym, wyłączonym piekarniku, aby mniej opadł. Po wystygnięciu posypać cukrem pudrem.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

Pączki dyniowe z solonym karmelem dyniowym [PRZEPIS]

Pączki dyniowe z solonym karmelem dyniowym. Fot. Jagoda Paździor-Saba Składniki na pączki

3 szklanki mąki pszennej 450

3 łyżki mąki ziemniaczanej

2 jajka

150 g masła

1/2 szklanki cukru

1 szklanka purée z dyni masłowej

40 g drożdży

3 łyżki mleka

po pół łyżeczki mielonych: cynamonu, goździków, gałki muszkatołowej, imbiru

szczypta soli

Składniki na solony karmel dyniowy 5-6 łyżek purée z dyni

2/3 szklanki drobnego cukru

3 łyżki masła

sól morska

Wykonanie

Pączki. Dynię masłową pokroić na ćwiartki, piec w 180 stopniach przez ok.40 minut. Wystudzić, wydrążyć miąższ i przetrzeć przez sito.

Drożdże wymieszać z łyżką cukru, aż się rozpuszczą. Utrzeć z łyżką mąki i zalać ciepłym mlekiem. Odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce.

Mąki przesiać przez sito, dodać jajka, miękkie masło, cukier, sól, purée z dyni i przyprawy. Wyrobić gładkie ciasto. Powinno być dość rzadkie.

Ciasto zostawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 40 minut.

Stolnicę obsypać mąką, partiami rozwałkować ciasto i wyciąć krążki.

Krążki ciasta ułożyć na papierze do pieczenia, zrobić w nich dziurki i piec w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez 20 minut.

Karmel dyniowy. W garnku o podwójnym dnie podgrzać cukier. Nie mieszać.

Gdy karmel będzie złoty, zdjąć garnek z ognia i dodać masło oraz purée z dyni. Wymieszać.

Postawić ponownie karmel na małym ogniu, gotować przez ok.3 minuty nieustannie mieszając, aż zgęstnieje.

Karmel wystudzić. Posmarować nim pączki i posypać solą.

Przepis Jagody Paździor-Saby

