Abp Marek Jędraszewski odejdzie na emeryturę. Kto obejmie po nim rządy w krakowskim kościele? Wśród kandydatów "Robin Hood" papieża

24 lipca metropolita krakowski biskup Marek Jędraszewski skończy 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny dla duchownych. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup jest wówczas zobligowany do złożenia rezygnacji z pełnionego urzędu na ręce papieża. Wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów na głowę krakowskiego kościoła wymieniani są: kardynał Grzegorz Ryś, kard. Konrad Krajewski, bp. Sławomir Oder i bp. Damian Muskus.

Decyzja należy do papieża

28 stycznia minęło dokładnie 7 lat od kiedy abp Marek Jędraszewski kanonicznie objął rządy w archidiecezji krakowskiej i odbył ingres do katedry wawelskiej. Rządy abp. Jędraszewskiego powoli dobiegają jednak końca. 24 lipcu hierarcha skończy 75 lat i tym samym osiągnie wiek emerytalny dla duchownych. Rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski podkreśla, że wybór nowego metropolity nie powinien być kwestią dyskursu wśród księży, ponieważ jest to suwerenna decyzja ojca świętego. - Nie wolno nam o tym dyskutować. Mamy teraz bieżące sprawy na którymi jesteśmy skupieni - Kongres Eucharystyczny i beatyfikację ks. Michał Rapacza - mówi ks. Łukasz Michalczewski. Nieoficjalnie dyskusje o tym, kto obejmie rządy w jednej z największych i najciekawszych archidiecezji w Polsce wywołuje gorące dyskusje nie tylko wśród duchownych, ale i świeckich.

- Najbardziej szczerą odpowiedz jest tak, że nie wiem - mówi Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Przeciszewski zwraca również uwagę na procedury, które towarzyszą wyborowi metropolity. Papież przed wyborem bierze pod uwagę rekomendacje Dykasterii ds. Biskupów, a także opinią nuncjusza papieskiego (ambasadora) w danym kraju. Wskazuje on trzech duchownych proponowanych do objęcia funkcji. Ta procedura jest tajna. Szef KAI podkreśla, że przyszły metropolita nie będzie miał łatwego zadania.

- Kościół od dłuższego czasu jest w epicentrum debaty publicznej. Pamiętajmy też, że diecezja krakowska jest bardzo ciekawa pod wieloma względami. Z jednej strony jest tu stosunkowo wysoki wskaźnik religijności, który zawdzięczamy gorliwym katolikom z Podhala. Z drugiej strony mamy intelektualny Kraków, który jest stolicą polskiej kultury i nauki. Pasterz opiekujący się całym regionem musi być pasterzem dla wierzącego ludu, jak i człowiekiem nawiązującym dialog z inteligencją i środowiskami nauki z Krakowa. To musi być ktoś na miarę ks. Józefa Tischner, a z drugiej strony ktoś z duszpasterskim zacięciem kardynała Franciszka Macharskiego. Głównym zadaniem nowego metropolity będzie odbudowanie kontaktów na linii franciszkańska środowiska intelektualne i naukowe. Podsumowując, to musi to być człowiek dość wyjątkowy – mówi Marcin Przeciszewski.

Ekspert od polskiego kościoła wskazuje, że największe szanse na objęcie rządów archidiecezja krakowską mają czterej duchowni: kard. Grzegorz Ryś, kard. Konrad Krajewski, bp. Sławomir Oder i bp. Damian Muskus. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego kandydat na biskupa oprócz niezachwianej wiary i dobrej opinii musi mieć co najmniej 35 lat i minimum 5-letni staż kapłański, a także przynajmniej licencjat (w Kościele to stopień pomiędzy magisterium a doktoratem) z Pisma Świętego, teologii albo prawa kanonicznego lub "przynajmniej biegłości w tych dyscyplinach".

Kardynał z Krakowa

Wśród nazwisk, które najczęściej padają w rozmowach o następcy abp. Marka Jędraszewskiego wymienia się kardynała Grzegorza Rysia. Duchowny urodził się w Krakowie i w archidiecezji pełnił już funkcję biskupa pomocniczego. Cieszy się zaufaniem papieża Franciszka, o czym świadczy włączenie go do Kolegium Kardynalskiego w lipcu ubiegłego roku. Aktualnie kard. Ryś jest metropolitą łódzkim, a na tej funkcji zastąpił... abp. Marka Jędraszewskiego. Nieoficjalnie wśród osób związanych z kardynałem krążą pogłoski, że bp. Ryś nie chce wracać do Krakowa.

Robin Hood papieża

Wśród duchownych, który ma szanse na przewodzenie krakowskiemu kościoła wymienia się również pochodzącego z Łodzi kard. Konrad Krajewski, który jest najbliższym współpracownikiem papieża Franciszka. Hierarcha stoi na czele Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, a wcześniej był jałmużnikiem papieskim. Duchowny zyskał rozgłos po tym, jak 11 maja 2019 zerwał plomby zabezpieczające liczniki prądu w rzymskiej kamienicy zajmowanej nielegalnie przez około 450 osób (w tym 100 dzieci), deklarując, że od tej chwili będzie opłacał rachunki zadłużonego na 300 tysięcy euro budynku. Za to zachowanie przez włoską gazetę „la Repubblica” został nazwany Robin Hoodem papieża.

Specjalista od błogosławionych i świętych

Sławomir Oder od ponad roku jest biskupem diecezjalnym gliwickim. Znany jest m.in. z tego, że był również postulatorem procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. W latach 1997-1999 postulował w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 - w sprawach beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II - Emilii i Karola Wojtyłów.

Duchowny do zadań specjalnych

Bp Damian Muskus od 2011 r. jest biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Buskup słynie z aktywności w mediach społecznościowych i ciekawych akcji charytatywnych. "Był już w pośredniaku", zmywał naczynia, sprzątał ogrody, wyprzedał swoją zastawę filiżanek, sportowe buty papieskie, szwajcarski zegarek a nawet pierścień biskupi. W każdym działaniu, które podejmuje nie zapomina o ogromnej dozie dobrego humoru i dystansu do siebie. Duchowny nie tylko w bardzo ciekawy sposób inicjuje wiele licytacji charytatywnych, ale również to co robi spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem liczonym również w wysokich kwotach, które trafiają na konta chorych dzieci.

Biskupi pomocniczy

Naturalnymi kandydatami na metropolitę archidiecezji krakowskiej są biskupi pomocniczy. Oprócz bp. Damiana Muskusa biskupem pomocniczym w archidiecezji krakowskiej jest bp. Janusz Mastalski, który wcześniej pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Po święceniach był wikariuszem w Gdowie, potem w parafii św. Szczepana w Krakowie. Doktoryzował się w 1998 r. na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał 2 stycznia 2009r.

Trzecim biskupem pomocniczym jest Ks. Robert Chrząszcz, który urodził się 7 października 1969 r. w Wadowicach. 4 maja 1994 r., w Katedrze na Wawelu, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. W 2005 r. ks. Robert Chrząszcz rozpoczął pracę misyjną w Brazylii. Posługiwał m.in. wśród ubogich mieszkańców faveli w parafii św. Łucji w Archidiecezji Rio de Janeiro, gdzie wybudował parafialny kościół. 11 listopada 2020 r. papież Franciszek powołał Go na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.

Wideo Ukraina dostanie miliardy z Unii