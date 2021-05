Agata Kwit - współczesna zielarka z Jastrzębia

O lekach z polnej apteki rozmawiam z Agatą Kwit z Jastrzębia, certyfikowaną fitoterapeutką, właścicielką gospodarstwa edukacyjnego "W zielonym gaju".

Ile leczniczych ziół można znaleźć na łące?

Tylko w naszym ogródku przed domem, w ciągu całego roku rośnie ponad 20 gatunków różnych ziół leczniczych, chociażby: bluszczyk kurdybanek, babka lancetowata, babka zwyczajna, przewrotnik żółtawo-zielony, mlecze, stokrotki, pokrzywy. Na naszej ścieżce edukacyjnej, która biegnie przez łąkę i las, jest ich grubo ponad100. Większość z nich uważamy za chwasty

Zioła, o których myślimy, że to chwasty, mają ogromne właściwości lecznicze i są dostępne zupełnie za darmo. Leczą, ale też możemy je wykorzystać jako przyprawy, dodatki do sałatek, zup. Mało kto wie, że na naszych łąkach rośnie też oregano. Na naszej ścieżce leśnej w Zielonym Gaju nazbierałybyśmy zapas na cały rok. Właściwości zdrowotne mają nie tylko zioła, ale i kora wierzby, brzoza. Wszystko uzależnione od poszczególnych miesięcy.

Co dobrego natura daje w maju?

Zioła majowe łączy jeden wspólny mianownik: detoks i oczyszczanie. Jest to szczególnie ważne po zimie, przebytych infekcjach, koronawirusie, smogu. Maj to głownie czosnek niedźwiedzi, który pobudza układ immunologiczny, zapobiega miażdżycy, obniża ciśnienie, działa na układ pokarmowy, pokrzywa wzmacnia na włosy, stokrotki są idealne na cerę, sok z babki lancetowatej jest lekarstwem na ukąszenia. Z mniszka lekarskiego możemy zrobić syrop, nalewkę o właściwościach leczniczych. Przepis jest bardzo prosty. Zbieramy kwiaty mniszka lekarskiego (ok. 500), dosypujemy cukru, zalewamy wodą i gotujemy przez około godzinę. Następnie odcedzamy przez gazę zalewamy spirytusem, lub wódką. Na niektóre zioła jest już za późno. Podbiał, fiołek wonny już przekwitł, ziarnopłon wiosenny możemy zbierać tylko do momentu pojawienia się kwiatów. Po tym czasie jest trujący. Fenomenalny jest sok z brzozy, leczy łuszczycę, kamicę nerkową, odtruwa, ma działanie moczopędne, najlepiej pić go, zanim drzewa wypuszczą listki, ale przez cały rok można kupić w większości sklepów i aptek. Dla podratowania zdrowia i urody warto przygotować wino z soku brzozowego.

Ciekawe. Jaka recepturka?

30 litrów soku z brzozy, 2 garści rodzynek, 3 cytryny, 3 szklanki cukru, najlepiej trzcinowego. Sok odparować przez gotowanie, aż do uzyskania 5 litrów. Wlać do słoja nieco ciepły. Dodać posiekane rodzynki, pokrojone w plastry cytryny, cukier, drożdże winne. Słój zamknąć z rurką fermentacyjną i ustawić w ciepłym miejscu na 4 tygodnie. Wino zlać znad osadu i przechowywać w chłodzie. Wino z soku z brzozy pomaga także w walce z otyłością. Pić z umiarem, po kieliszku rano i wieczorem. Wypicie naraz całej butelki niekoniecznie musi pomóc (śmiech). W wazonie na stole są gałązki brzozy. One też mają cenne właściwości?

Z listków brzozy możemy zrobić płukankę na lśniące włosy. Herbatka z młodych listków brzozy i pokrzywy działa detoksykacyjnie, odtruwająco, wspomaga odchudzanie. Bukiet z gałązek brzozy jonizuje powietrze, poprawia jakość snu, neutralizuje skutki promieniowania elektrycznego, telewizora, telefonów. Brzoza jest prawdziwą skarbnicą. Proszę zgadnąć co to jest?

Cukier?

Tak, ale z brzozy, tak zwany ksylitol. To zdrowy i bezpieczny zamiennik białego cukru, ma 40 procent mniej kalorii. Polecany dla cukrzyków, pomaga na trawienie, działa grzybobójczo, dzięki antybakteryjnemu działaniu podnosi ogólną odporność organizmu, zapobiega, a nawet leczy próchnicę zębów. Za kilka dni czerwiec. W jakie zioła obfituje?

Np. w koniczynę białą i łąkową, miętę polną idealną na trawienie, dziurawieć, rumianek, chaber bławatek, mak i krwawnik, który jest cudownym składnikiem maści doskonałej na dolegliwości skórne i kobiece. Polecam na trudno gojące się rany, problemy skórne, trądzik. Ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze. Pomaga przy hemoroidach, bolesnym miesiączkowaniu, infekcjach intymnych u kobiet, zapobiega powstawaniu guzów. Robi się ją w 15 minut.

Jak?

Szklankę smalcu z gęsi i pół kostki smalcu wieprzowego topimy na patelni. Dokładamy garść płatków z nagietka, garść krwawnika, łyżka propolisu. Smażymy i mieszamy przez 10 min. Następnie odstawiamy do macerowania na noc. Rano przecedzamy przez gazę i gotową maść nakładamy do pudełeczka. Najlepiej trzymać w lodówce.

Ziołolecznictwo staje się coraz bardziej modne

Fitoterapia, jako nauka jest dziedziną stosunkowo młodą. Jako pierwszy terminu „fitoterapia” użył francuski lekarz Henri Leclerc w 1913 roku. Dziś jest coraz bardziej dziedziną przyszłościową. Jest jedną z nauk medycyny akademickiej. Fitofarmakologia i branża beauty oparta na naturalnych kosmetykach, stają się coraz bardziej popularne, a przecież ich korzenie sięgają tak daleko, jak długo istnieje człowiek. Pierwszymi lekarkami były nasze prababki, szeptuchy

Zostanie dziś taką prawdziwą szeptuchą to są lata nauki. Natura ma odtrutkę na wszystko. Wspomaga nawet leczenie chorób nowotworowych. Z owocu jemioły robione są zastrzyki, które hamują rozwój nowotworów. Coraz więcej leków powstaje na bazie ziół. Jest jedna, żelazna zasada: Trzeba wiedzieć, jak leczyć, by pomóc, ale nie zaszkodzić. Które zioła szkodzą?

Wiele ziół może uczulać. W ziołach ważne są proporcje. Kopytnik pospolity ma właściwości lecznicze, ale w zbyt dużych ilościach szkodzi, podobnie konwalia majowa. Kopytnik pospolity jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży. Powoduje krwotoki. Stosowano go także do leczenia alkoholizmu, ponieważ powoduje silne torsje. Mikstura z kopytnika wlana do alkoholu i podana delikwentowi, powodowała silne torsje, a w konsekwencji odrzut do tego trunku. Trzeba podawać ostrożnie, bo powoduje arytmię serca.



Idzie lato, będziemy zamieniać spodnie na sukienki. Co na lepszą figurę?

Herbatka z młodych listków brzozy i pokrzywy, twaróg czy masło ze szczypiorkiem i bluszczykiem kurdybankiem. Doskonała jest też herbatka z mniszka lekarskiego: Pół szklanki mniszka, skrzypu polnego, kłączy perzu, morszczynu, zmielonych nasion kminku. Wszystko ze sobą mieszamy. 1 łyżkę takiej mieszanki zalewamy szklanką wrzątku i parzymy 20 minut. Odcedzamy. Pijemy po śniadaniu i obiedzie. Mieszanka aktywizuje proces przemiany materii w organizmie i ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej. Działa moczopędnie, pomaga pozbyć się złogów wody. Odtruwa. Przeciwdziała zaparciom. Warto również zakwaszać żołądek. Pić na czczo wodę z sokiem cytryny, z sokiem z cytryny i miodem lub wodę z octem jabłkowym.

A na włosy? Po zimie są szczególnie osłabione

Cudowny tonik z soku z brzozy i żelu aloesowego. Leczy łojotok, łupież, nabłyszcza, wygładza, przewidziała wypadaniu i przetłuszczaniu, pobudza wzrost. 50 ml soku z brzozy, pół szklanki żelu aloesowego. Składniki łączymy i wlewamy do wyparzonej butelki, z ciemnego szkła. Odstawiamy na tydzień. Wcieramy w skórę głowy na godzinę przed myciem włosów. Za takie kosmetyki, płacimy w aptekach krocie, a można je zrobić za kilkanaście złotych. W ,,Zielonym gaju” można poznać ziołowe sekrety?**

W naszej ofercie są warsztaty dotyczące roślin dla dzieci i młodzieży, myślimy też o seniorach. Na wiosnę jest ,,Poszukiwanie wiosny”, latem ,,Skarby natury” i ,,Kolory jesieni”. Uczestnicy zapoznają się z warstwami lasu, głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, szczególnie tych, które są pod częściową lub ścisłą ochroną. Wspólnie poszukujemy skarbów dla zdrowia i urody, jakie można o każdej porze pozyskać z natury oraz odkrywamy jej piękno.