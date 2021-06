AGH i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to kuźnie milionerów. Te uczelnie szkolą najbogatszych Polaków [RANKING]

To już piąta edycja rankingu uczelni wyższych mierzona liczbą absolwentów, którzy zgromadzili majątek przekraczający 100 milionów euro, czyli ok. 450 mln zł. Przygotowała go Pracownia Ekonomiczna 2033.

Ranking składa się z trzech części. Pierwsza część nadaje miejsca rankingowe uczelniom, uzależnione od liczby absolwentów z majątkiem powyżej 100 milionów euro. Od początku publikacji rankingu na pierwszym miejscu w tej kategorii jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

- Możemy to traktować jako zabawę, ale też jako przykład tego, jakich ludzi kształcimy. Kształcenie powinno być elastyczne, marzycielskie, innowacyjne, nie pozbawione ryzyka ale i pełne dobrej współpracy uczelni z biznesem - twierdzi prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Niestety przez miniony rok ta uczelnia nie doczekała się większej niż przed rokiem liczby absolwentów z pokaźnym majątkiem. Podobnie drugi w zestawieniu Uniwersytet Warszawski również pozostał z niezmienioną liczbą absolwentów branych pod uwagę przez nasze zestawienie. Zauważalnym beneficjentem pandemicznej rzeczywistości jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, którego absolwenci działają m.in. w branży e-commerce czy gamingu.