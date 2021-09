Andrychów. Wypieki gwiazdy kulinarnego show TVP szokują. Jacek Stuglik przesadził? [ZDJĘCIA] Bogumił Storch

Jacek Stuglik z Andrychowa zasłynął występem w kulinarnym show TVP Bake Off - Ale ciacho!. Był wtedy skromnym nauczycielem, ale sukces w tym programie sprawił, że otworzył w Andrychowie cukiernię. To, co tam teraz serwuje, zbulwersowało ostatnio część mieszkańców. Sami zobaczcie.