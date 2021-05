Andrzej Mikołajczyk: Drżałem o utrzymanie Cracovii. Trzeba czekać na lepsze czasy

Cracovia na dwie kolejki przed końcem sezonu utrzymała się w ekstraklasie. A przez kilka ostatnich tygodni kibice „Pasów” mogli drżeć o końcowy wynik, bo zespół był najgorszą drużyną wiosny.

Obawy o pozostanie Cracovii w ekstraklasie - Nie tyle bałem się, co wręcz drżałem o to utrzymanie – mówi Andrzej Mikołajczyk, były zawodnik Cracovii. - Gdy Podbeskidzie przegrało w poniedziałek, byłem już spokojniejszy, a wygrana z Górnikiem to była kropka nad „i”. Z Cracovią zawsze wszystko jest możliwe więc można było się denerwować. Słabo oceniam obecną kadrę zespołu, ale bramka, jaką „Pasy” zdobyły w ostatnim meczu, mogła się podobać, to była akcja, jakiej nie powstydziłyby się najlepsze drużyny świata, to była misterna robota. W tej drużynie nie ma jednak piłkarzy, którzy przykuwaliby uwagę, może poza Pelle van Amersfoortem. Ta drużyna, niestety, nie ma żadnego oblicza.

Pelle i bramkarze Mikołajczyka nie cieszy zbyt wiele w postawie jego zespołu, ale zwraca uwagę na grę obronną drużyny w ostatnich meczach.

- Cracovia nie traci bramek, ale boczni obrońcy są bardzo słabi – uważa były zawodnik „Pasów”. - Rapa i Rocha, który jest może dobry w grze do przodu, ale w defensywie nie kryje za dobrze. Bramkarz Hrosso wprowadził spokój do gry defensywnej. Golkiperzy to najmocniejszy punkt Cracovii w tej chwili. Niemczycki jest przyszłościowy, oby tylko go szybko nie sprzedano.

Zero w ataku Ten sezon trzeba przeznaczyć na straty. Można zastanawiać się, co będzie dalej w klubie z ul. Kałuży. Czy przejdzie kolejną rewolucję kadrową?

- Nie mam pojęcia. Nie podoba mi się ten zespół złożony z dziesięciu obcokrajowców i jednego swojego-Polaka – uważa były pomocnik Cracovii. - To nie rokuje dobrze na przyszłość. Zostały jeszcze dwa mecze w tym sezonie, może trener Probierz wpuści na boisko młodzież? Trzeba ją próbować i mieć cierpliwość do niej. Są Kanach, Pestka, ale wciąż są kontuzjowani. Szkoda, że tak to długo trwa. Zaucha nie mógł się przebić, Strózik podobnie. Kiedy jednak wpuszczać młodych zawodników, jak nie teraz? Martwi mnie to, jak Cracovia wygląda w ofensywie – w ataku jest prawdziwe zero. Cracovia strzeliła najmniej bramek w lidze. Nie ma napastników, są zakupy, ale bardzo przeciętnych zawodników, a przydaliby się dobrzy strzelcy w „Pasach”.

Z czym do Europy? Mikołajczyk wiele może powiedzieć o zaciętej rywalizacji Cracovii z Wisła. W derbach grał wielokrotnie. - Niedawno były derby, jedne ze słabszych w historii. Ubolewam mocno nad tym - mówi.

Mikołajczyk nie ma zdania co do tego, czy trener Michał Probierz powinien zostanć na swoim stanowisku po sezonie. - Ważna jest chemia między szkoleniowcem, a zawodnikami, ale równie istotna między nim a prezesem. Nie wiem, jak po tej dymisji trenera wyglądają stosunki między nimi – zwraca uwagę Mikołajczyk.

Jeszcze przed rundą rewanżową trener mówi o walce o europejskie puchary. Rzeczywistość mocno zweryfikowała te plany.

Nie ma co mówić, to nie jest drużyna, która mogłaby coś zdziałać w Europie – mówi były zawodnik „Pasów”. - Celem było utrzymanie i ten zespół zrealizował to na dwie kolejki przed końcem, nie ma więc co narzekać. Ale jest też druga strona medalu, dobrze, że spada tylko jeden zespół, bo byłby kłopot. Trzeba czekać na lepsze czasy, ale realia nie pozwalają na nadmierny optymizm.