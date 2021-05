Wnioski po meczu Cracovii z Górnikiem Zabrze - pewne utrzymanie "Pasów" Jacek Żukowski

Cracovia ma już utrzymanie w ekstraklasie. Stało się to na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w tym sezonie. A jeszcze do niedawna wydawało się, że "Pasy" o utrzymanie walczyć będą do końca rozgrywek. Pokonanie Górnika Zabrze 1:0 jednak wystarczyło. Co wiemy o zespole po tym meczu? Po wnioski zapraszamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.